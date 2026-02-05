Haberler

Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

Güncelleme:
Sapık milyarder Epstein belgelerinde Antalya'daki Rixos Otel'in adının geçmesi; 2011'de hayatını kaybeden otelin stajyeri 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünü yeniden gündeme getirdi. Baba Murat Oğraş, "Oğlum kız arkadaşına 'Otelde sapıkça şeyler oluyor. Bundan rahatsızım' demiş. Kesinlikle bir şeyler gördü ve bunu kayda almak isterken öldürüldü ve telefonu yok edildi" dedi.

  • Jeffrey Epstein'in Rixos Otelleri'nde konakladığına dair bilgiler ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde yer aldı.
  • Burak Oğraş, 2011 yılında 16 yaşındayken Antalya'daki Rixos Otel'de staj yaparken ölü bulundu.
  • Burak Oğraş'ın vücudunda darp ve kırıklar olduğu adli tıp raporlarında tespit edildi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın, reşit olmayan çocuklara cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla dünyanın gündemine oturan Jeffrey Epstein'e ilişkin milyonlarca yeni belgeyi kamuoyuyla paylaşmasının ardından, dosyalarda yer alan Antalya bağlantısı Türkiye'de eski bir dosyayı yeniden gündeme taşıdı. Belgelerde, Epstein'in Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Rixos Otelleri'nde konakladığına dair bilgiler yer aldı.

Açıklanan belgelere göre Epstein'ın, özel masözleri ve asistanları için "masaj eğitimi" adı altında Rixos'ta konaklama organize ettiği iddia edildi. Bu detay, 2011 yılında Antalya'daki Rixos Otel'de ölü bulunan 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın ölümüne ilişkin dosyayı yeniden kamuoyunun dikkatine sundu.

"OĞLUM 'OTELDE SAPIKÇA ŞEYLER OLUYOR' DEMİŞ"

T24'e konuşan Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, oğlunun ölümünden önce kız arkadaşına otelde yaşanan bazı olaylardan rahatsız olduğunu anlattığını söyledi. Oğraş, oğlunun kız arkadaşına "Otelde sapıkça şeyler oluyor, bundan dolayı rahatsızım" dediğini aktararak, olayın sıradan bir ölüm olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

"KESİNLİKLE BİR ŞEYLER GÖRDÜ"

Baba Oğraş, aradan geçen 15 yıla rağmen oğluna ait cep telefonunun bulunamamasına da dikkat çekti. Murat Oğraş, "Oğlumun bu olayla ilgili öldürüldüğünü düşünüyorum. Kesinlikle bir şeyler gördü ve bunu kayda almak istedi. Ardından öldürüldü ve telefonu yok edildi. Ben uzun zamandır bunu dile getiriyordum. Daha önce sosyal medyada da 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da oğlum katledildiği gece cep telefonunu yok ettiler ve hala bulamıyorlar?' diyerek paylaşım yapmıştım" ifadelerini kullandı.

TAMİNCE'DEN İDDİALARA YANIT

Epstein iddialarına ilişkin konuşan Fettah Tamince, "Epstein ile hiç bir araya gelmedim. Hiçbir şekilde bir bağlantım, bir kontağı yoktur. Süreç, sadece bizim yakın bir dostumuzun, benim önem verdiğim bir insanın bizden rica etmesiyle başlayan bir süreçtir" ifadelerini kullanmıştı.

BURAK OĞRAŞ'IN ÖLÜMÜ

Tekirdağ'da Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nde okuyan Burak Oğraş, 2011 yılında 16 yaşındayken, okulunun yaz dönemi zorunlu stajı için Rixos Otel'e gitmişti. Oğraş stajının bitmesine 15 gün kala 9 Eylül 2011 sabahı, stajyer öğrencilerin barınmak için okullandığı otele 2.5 kilometre mesafedeki pansiyonun boş havuzunda ölü bulunmuştu. Cep telefonu bulunamayan Oğraş'ın ölümü kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti. Adli Tıp raporlarında ise Oğraş'ın vücudunda darp ve kırıklar olduğu anlaşılmıştı.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıThranduil:

Daha neler çıkacak duymadık bile

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuratklctr:

Şu ülkede içinde azcık Allah korkusu olan Savcı yok mu. Aldığım parayı hak edeyim, milletime borcumu ödeyelim diyecek bir savcı yok mu. Bu olayın üzerine gidecek bir babayiğit yok mu

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed ilker Can:

BURAK OĞRAŞ gördüğü olayları telefonuna kaydetti, akabinde kendisi vefat etmiş ve telefonu kayıp durum açık ve net, mekanı cennet olsun, ancak bu yapılan kimseye kalmayacak, Anne ve baba için zor bir süreç ama emin olsunlar sizler üzülürken birileri gereğini yapıyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBÜLENT RESUL:

yakın dost?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

