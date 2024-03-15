Rıdvan Fadıloğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu kaç yaşında, nereli?
Rıdvan Fadıloğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu kaç yaşında, nereli? Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti'nin Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Fadıloğlu'nun hayatına dair detaylar ve politik kariyeri merak konusu oldu. Fadıloğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyu tarafından araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Gaziantep- Şehitkemal Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu oldu. Peki, Rıdvan Fadıloğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu kaç yaşında, nereli?
RIDVAN FADILOĞLU KİMDİR?
- 1964 yılında Gaziantep'te doğdum. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'tetamamladı.
- 1986yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu.
- İşhayatına 1966yılındakurulanaileşirketinde ikinci kuşak yönetici olarak başladı.
- Aktifçalışmahayatımınyanısıraçeşitlieğitim, kültür ve sosyalyardımalanlarında siviltoplum kuruluşlarındavemeslekodalarındakurucu ve yöneticiolarak görev aldı.
- Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Serbest Bölge Yönetim Kurulu üyeliği, Gaziantep Spor Kulübü delegeliği, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği, TOBB Genel Kurul Delegeliği ve Kent Konseyi İmar Komisyon üyeliği görevlerinde bulundu.
- Siyasete aktif olarak AK Parti Kuruluş süreciyle başladı. Teşkilatımızın çeşitli kademelerindeMahalle Temsilciliği, İl Delegeliği, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Yürütme Kurulu Üyeliği, İl Sekreterliği, İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2004 yılında yapılan yerel yönetim seçimleri sonrası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi BaşkanDanışmanlığı görevini 2009 yılına kadar devam ettirdi.
- 29 Mart 2009 yerel yönetim seçimlerinde Şehitkamil Belediye Başkanı seçildi. 3. Dönem Şehitkamil Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
- Evli ve iki çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Gaziantep- Şehitkemal Belediye Başkan Adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.