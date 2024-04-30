Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve çıkardığı şarkılar ile kariyerine devam eden Reynmen gündemde. Son olarak aşk hayatı ile gündeme gelen Reynmen'in kim olduğu merak ediliyor. Reynmen kimdir? Reynmen nereli, kaç yaşında, gerçek adı ne? İşte ayrıntılar...

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen, asıl adıyla Yusuf Aktaş, 6 Aralık 1995'te doğdu. Scorp ve YouTube platformlarında paylaştığı videolarla tanınmaya başladı. Sivas kökenli olan Yusuf Aktaş'ın babası Azerbaycan göçmenidir.

Yusuf Aktaş, ilk öğrenimine Ahmet Kabaklı İlköğretim Okulu'nda başlamış, daha sonra Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'na naklederek burada eğitimine devam etmiştir. İlköğretimini bu okulda tamamladıktan sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne kaydolmuştur. Ancak mezun olmadan önce Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmıştır ve son olarak açıköğretimden lise eğitimini tamamlamıştır.

Tanınmadan önce, Yusuf Aktaş, babasıyla birlikte meyve sebze ticareti ve pazarcılık yapmıştır. Daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü kazanan Aktaş, daha sonra Nişantaşı Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümüne geçiş yapmış ve bu alanda eğitimine devam etmektedir.

Aktaş, Scorp adlı video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çektiği videolarla hızla popülerlik kazanarak sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasına girdi. Daha sonra platformunu YouTube'a taşıyan Aktaş, fenomen Berkcan Güven ile birlikte #Biziz adında bir şarkı yayınladı. Enes Batur'un "YouTuberların Düşüşü" adlı diss şarkısında kendi isminin geçmesine ithafen "Enes Batur'u aradım" adında bir video çekti ve kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Ancak daha sonra bu videoyu kaldırdı.

2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla Türkiye çapında büyük yankı uyandıran Aktaş, daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul adını verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi İstanbul'da yer almaktadır.