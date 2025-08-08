Astrolojide iletişim, zihin, ulaşım ve teknolojiyi temsil eden Merkür'ün geri hareketi, bu alanlarda çeşitli aksaklıklar ve gecikmelere neden olabilir. Yaz aylarına damgasını vuran Temmuz Merkür retrosu da birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle iletişimde yaşanan yanlış anlaşılmalar, plan değişiklikleri ve geçmiş konuların yeniden gündeme gelmesiyle etkisini hissettiren bu süreçte, "Merkür retrosu sona erdi mi?" sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Retro'nun ne zaman biteceği ve etkilerinin hangi tarihten itibaren azalacağı da astroloji tutkunlarının araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Retro ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Retro ne zaman bitiyor? Temmuz ayı Merkür retrosu ne zaman bitecek?

RETRO NE ZAMAN BİTİYOR?

17 Temmuz 2025 itibarıyla Merkür retrosu gökyüzünde etkisini hissettirmeye başladı. 11 Ağustos'a kadar sürecek bu gökyüzü hareketi, özellikle iletişim, teknoloji, ulaşım ve zihinsel süreçlerde birtakım aksaklıkları beraberinde getirebilir. Bu süreçte planların yeniden gözden geçirilmesi, ertelemeler ve geçmişe dair meselelerin yeniden gündeme gelmesi olasıdır. Retronun başlangıç noktası Aslan burcu olduğu için, bu dönem başlarken ön planda olma arzusu, kendini güçlü biçimde ifade etme isteği ve egosal meseleler dikkat çekiyor. Ancak Merkür geri hareketine devam ederken Yengeç burcuna geçiş yapacak ve enerji daha içsel, duygusal ve geçmiş odaklı bir hal alacak. Ailevi konular, çocukluk anıları, eski ilişkiler ya da kapanmamış duygusal defterler yeniden karşımıza çıkabilir.

Bu dönemde:

İletişim kazalarına açık olun, yanlış anlaşılmalar artabilir.

Elektronik cihazlarda arızalar ve bilgi kayıpları yaşanabilir.

Eski ilişkiler, dostluklar ya da tamamlanmamış duygular geri dönebilir.

Yaratıcılıkla ilgili projelerde ilham gelgitleri olabilir.

MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİLERİ NELERDİR?

Koç

Aşk hayatınızda eski konular tekrar gündeme gelebilir. Eski bir sevgiliden haber alabilirsiniz. Hobiler ve çocuklarla ilgili konularda dikkatli olun.

Boğa

Ev, aile ve geçmişle ilgili meseleler yeniden değerlendirilebilir. Emlak ya da taşınma planlarınızı bu dönemde askıya almak faydalı olabilir.

İkizler

Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğu için siz retrodan daha fazla etkilenirsiniz. Kardeşler, yakın çevre ve iletişim trafiğinizde aksaklıklar olabilir. Yanlış anlaşılmalara dikkat!

Yengeç

Maddi konular, alım-satım ve değer duygunuzla ilgili temalar gündeme gelebilir. Harcamalarda temkinli olun, eski borçlar önünüze gelebilir.

Aslan

Kendinizi ifade ederken zorlanabilir, söylediklerinizin yanlış anlaşılmasından dolayı gerginlik yaşayabilirsiniz. Eski konular yeniden su yüzüne çıkabilir.

Başak

Merkür sizin de yönetici gezegeniniz. Bu süreçte içe dönme ihtiyacı duyabilirsiniz. Rüyalar artabilir, eski travmalar su yüzüne çıkabilir. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Terazi

Eski arkadaşlar ya da eski projeler yeniden gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizde iletişim sorunlarına dikkat edin. Planlarınızda gecikmeler yaşanabilir.

Akrep

Kariyerle ilgili geçmişte yarım kalmış işler önünüze gelebilir. Üstlerle iletişimde daha dikkatli olun. Eski bir iş fırsatı da yeniden doğabilir.

Yay

Eğitim, seyahat, hukuk ve uzaklarla ilgili konularda gecikmeler yaşanabilir. Yeni bir eğitim ya da yurt dışı planı varsa, başlangıç tarihini retro sonrasına bırakmak iyi olabilir.

Oğlak

Ortak maddi kaynaklar, miras, vergi, kredi gibi alanlarda dikkatli olun. Geçmişe dair alacak verecek meseleleri yeniden gündeme gelebilir.

Kova

İkili ilişkilerde yanlış anlaşılmalara açık bir dönem. Eski bir partnerle yeniden iletişime geçme ihtimali doğabilir. Yeni ilişkilere temkinli yaklaşın.

Balık

Günlük yaşam, iş düzeni, sağlık ve evcil hayvanlarla ilgili konular bu dönemde aksayabilir. Rutinlerinizi gözden geçirmek için iyi bir fırsat olabilir.