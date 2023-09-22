Retinal içeren Murad Gece Serumu Türkiye'de ilk kez Melissima'da
Murad, Resurgence Retinal Resculpt Overnight Treatment adını verdiği cilt kusurlarını tedavi etme özelliği bulunan ve anti-aging etkili yeni gece serumununun Türkiye lansmanını Melissima'nın Erenköy şubesinde verdiği bir davet ile gerçekleştirdi.
Devrim niteliğindeki en yeni Retinoid formu Retinal, etkisi klinik çalışmalarla kanıtlanmış bu mucizevi gece serumunda harikalar yaratıyor…
MURAD, YENİ ÜRÜNÜNÜ MELISSIMA'DA TANITTI
Murad, Resurgence Retinal Resculpt Overnight Treatment adını verdiği cilt kusurlarını tedavi etme özelliği bulunan ve anti-aging etkili yeni gece serumununun Türkiye lansmanını Melissima'nın Erenköy şubesinde verdiği harika bir davet ile gerçekleştirdi. Türkiye'nin önde gelen güzellik editörlerinin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerine keyifli bir Murad deneyimi yaşatan Melissima, güzellik sektöründeki farkını bir kez daha ortaya koydu. Böylelikle, bu mucizevi tedavi edici gece serumu da Türkiye'de ilk kez Melissima raflarında ve Melissima protokollerinde yerini almış oldu.
RETİNAL NEDİR?
Retinal, bir diğer adıyla Retinaldehit, en son teknoloji ürünü olan Retinol çeşitlerinden biridir. Retinol ile aynı yaşlanma karşıtı faydaları, 11 kata kadar daha hızlı ve daha yüksek oranda sağlar. Üstelik daha az tahriş edici olduğu için cilt tarafından çok daha iyi tolere edilir.