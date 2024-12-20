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Resul Emrah Şahan kimdir? Halk Tv konuğu Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli?

Resul Emrah Şahan kimdir? Halk Tv konuğu Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli?
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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan oldu. Halk Tv konuğu Resul Emrah Şahan kimdir ve Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Resul Emrah Şahan kimdir? Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Resul Emrah Şahan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Resul Emrah Şahan kimdir? Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli? Resul Emrah Şahan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR?

1982 yılında Ankara'da doğan Resul Emrah Şahan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi'nde şehir plancısı olarak göreve başladı. Ulaşım, altyapı, kentsel politikalar, kentlerin teknolojiyle entegrasyonu konularında özel sektöre ve kamu kuruluşlarına uzun yıllar danışmanlık yapan Şahan, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinasyon ve Projeler Birimi Koordinatörü olarak katılımcı kent planlama ve araştırma-geliştirme çalışmaları alanlarında projeler geliştirdi.2013 yılında katıldığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 Seçimleri Politika ve Projeler Bildirgesi'nin hazırlanmasında teknik çalışmaların ana koordinasyonunu yönetti. 2019-2023 yılları arasında İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı, Bimtaş Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Şahan, bu dönemlerde İstanbul 2050 Vizyon Planı ve Şişli Afet Yönetim Planı'nın hazırlanmasında etkin görev aldı. Şişli'de 2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkan'ı seçildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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