Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı
Resmi Gazete’nin internet sitesi, gece yarısı yayımlanacak kritik kararlar öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle çöktü. Önemli atama ve yönetmelikleri takip etmek için siteye girmeye çalışan kullanıcılar, bağlantı sorunuyla karşılaştı. Sosyal medyada büyük merak uyandıran bu kesintinin ardından, sitenin yeniden normale dönmesi için teknik çalışma başlatıldı.
ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR
Her gece saat 00.00’da güncellenen ve kritik atama, kanun ile yönetmeliklerin yayımlandığı Resmi Gazete’nin (resmigazete.gov.tr) internet sitesine girmek isteyen vatandaşlar bağlantı sorunuyla karşılaştı. Sitenin, aşırı sunucu yoğunluğu ya da teknik bir arıza nedeniyle çöktüğü tahmin ediliyor. S