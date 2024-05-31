RESİMLİ, YENİ CUMA MESAJLARI 2024! Ayetli, anlamlı ve kısa Cuma sözleri neler?

Resimli Cuma mesajları! Cuma sözleri, peygamberlerin sözlerini ve ayet ve hadisleri sözlü, yazılı ve sosyal medyada paylaşırlar. Bizde sizler için bu güzel gün için yazılmış ve söylenmiş en güzel sözleri araştırdık ve derledik. En anlamlı Cuma mesajları ve ayetli Cuma mesajları neler? 2024 En anlamlı ve hadisli Cuma mesajları nelerdir? 2024 Dualı, hadisli ve en güzel Cuma mesajları hangileri? Detaylar haberimizdedir…

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Cumanız mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin, sizi ve sevdiklerinizi her türlü kötülükten korusun.

Bereket, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir cuma günü geçirmeniz dileğiyle, hayırlı cumalar.

Cuma günü duaların kabul olduğu, gönüllerin huzur bulduğu mübarek bir gündür. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim, bugünün ve her günün bereketini üzerimize yağdırsın. Hayırlı cumalar dilerim.

Kalbinizden huzur, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun.

Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir cuma günü geçirmeniz dileğiyle, hayırlı cumalar.

Günahların affolunduğu, duaların kabul edildiği mübarek bir cuma gününe daha eriştik. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun.

Cumanın bereketi ve huzuru evinize dolsun. Hayırlı cumalar.

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