Rekabet Kurumu'ndan dijital içerik platformlarına baskın iddiası

Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının ardından bu kez dijital platformlar gündeme geldi. Tekelleşme skandalını gündeme getiren TV100 yazarı Fuat Uğur, sosyal medya hesabından çok konuşulacak yeni bir gelişmeyi paylaştı.

DİJİTAL PLATFORMLARA BASKIN İDDİASI

Uğur paylaşımında, Rekabet Kurumu'nun Netflix, Disney, Blu TV, Exxen ve Gain'in aralarında bulunduğu dijital içerik platformlarına baskın düzenlediğini öne sürdü. Kurumun platformların bilgisayarlarını ve dosyalarını incelemeye aldığını iddia eden Uğur, oyuncu ajanslarına olduğu gibi dijital platformlar hakkında da soruşturma başlayabileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Fuat Uğur dizi-film sektöründe tekelleşme iddiaları hakkında 26 Eylül 2024'te bir yazı yayımlamıştı. O dönem ilgi çekmeyen yazının, "Özellikle bu sektörü elinde tutan ve öne çıkan birkaç isim var. Aralarındaki en güçlüsü ise oyuncu kılığındaki yeteneksiz ve çapsız kızları adeta MAMA gibi pazarlayan o işkadını. Misal bu kızlardan birinin neredeyse sıfır izlenen bir dizisinin üçüncü sezonunu dijital platformlara yaptırtacak denli güçlü. Kızlardan birini bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının işadamı sevgilisinden (Görüntüyü kurtarmak için) 5 milyon dolar tırtıklayan da o." ifadelerinin yer aldığı kısmı 2025'in ilk günlerinde sosyal medyada gündem olmuştu. İddiaların odağındaki Ayşe Barım'ın kurucu ortağı olduğu ID İletişim'in de aralarında bulunduğu 21 şirket hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Bu sabah Ayşe Barım, Gezi Parkı Olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.