REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Regaip Kandili ne zaman oruç tutulur 2024? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?
Regaip Kandili ne zaman 2024 ve Regaip Kandili ne zaman oruç tutulur vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Regaib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan geceye denk gelmektedir. Peki, Regaip Kandili ne zaman oruç tutulur 2024? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? Regaip Kandili ne zaman?
Regaip Kandili ne zaman oruç tutulur 2024 ve Regaip Kandili hangi güne denk gelir soruları merak ediliyor. Regaip Kandili, İslam'daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biridir. Regaip Kandili ne zaman oruç tutulur 2024? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? Regaip Kandili ne zaman? Detaylar haberimizdedir…
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
2024 yılında Regaip Kandili, 11 Ocak Perşembe gecesini 12 Ocak Cuma'ya bağlayan gece olarak idrak edilecek. Bu mübarek gece aynı zamanda İslam dünyasında önemli bir dönem olan mübarek üç ayların başlangıcını simgeliyor.
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR 2024?
Regaip Kandili, bu yıl 11 Ocak Perşembe gecesini 12 Ocak Cuma'ya bağlayan geceye denk gelmektedir. Takvime göre Regaip Kandili'nde, aynı zamanda ilk Cuma (12 Ocak 2024), 2. gün (13 Ocak 2024 Cumartesi), 3. gün (14 Ocak 2024 Pazar) ve 13, 14, 15. günlerde tutulacak oruçlar da faziletli olarak kabul ediliyor.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- 11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
- 12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
- 6 Şubat Salı: Mirac Kandili
- 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
- 11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
- 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
- 9 Nisan Salı: Arefe
- 10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
- 11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
- 12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
- 15 Haziran Cumartesi: Arefe
- 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
- 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
- 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
- 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
- 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
- 16 Temmuz Salı: Aşure Günü
- 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili