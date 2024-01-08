REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Regaip Kandili ne zaman oruç tutulur 2024? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?

Regaip Kandili ne zaman oruç tutulur 2024 ve Regaip Kandili hangi güne denk gelir soruları merak ediliyor. Regaip Kandili, İslam'daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biridir. Regaip Kandili ne zaman oruç tutulur 2024? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? Regaip Kandili ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2024 yılında Regaip Kandili, 11 Ocak Perşembe gecesini 12 Ocak Cuma'ya bağlayan gece olarak idrak edilecek. Bu mübarek gece aynı zamanda İslam dünyasında önemli bir dönem olan mübarek üç ayların başlangıcını simgeliyor.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR 2024?

Regaip Kandili, bu yıl 11 Ocak Perşembe gecesini 12 Ocak Cuma'ya bağlayan geceye denk gelmektedir. Takvime göre Regaip Kandili'nde, aynı zamanda ilk Cuma (12 Ocak 2024), 2. gün (13 Ocak 2024 Cumartesi), 3. gün (14 Ocak 2024 Pazar) ve 13, 14, 15. günlerde tutulacak oruçlar da faziletli olarak kabul ediliyor.

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