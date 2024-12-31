"Regaip Kandili 2025 ne zaman?" sorusu, kandil tarihlerini öğrenmek isteyenler tarafından sıkça soruluyor. İslam dünyasında mübarek geceler arasında önemli bir yere sahip olan Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk perşembe gecesi kutlanır. 2025 yılında bu anlamlı geceye ulaşmak için şimdiden hazırlıklar yapılmaya başlandı. Peki, Regaip Kandili ne zaman 2025? Detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaip Kandili, İslam dininde önemli kabul edilen ve Recep ayının ilk perşembe gecesi idrak edilen mübarek bir gecedir. Bu gece, Müslümanlar için Allah'ın rahmetine, mağfiretine ve bereketine erişmek için bir fırsat olarak görülür. Regaip kelimesi, "istek, arzu ve rağbet edilen şey" anlamına gelir. Bu nedenle Regaip Kandili, kulların Allah'a yönelip O'ndan af, mağfiret ve rahmet dilemesi gereken bir gece olarak değerlendirilir.

Regaip Kandili'nde genellikle şu ibadetler yapılır:

Namaz kılmak: Nafile namazlar ve özellikle gece namazı kılmak teşvik edilir.

Kur'an okumak: Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumak ve anlamı üzerine tefekkür etmek.

Dualar etmek: Bu gece yapılan duaların kabul olacağına inanıldığı için samimi dualarla Allah'a yönelmek.

Tövbe ve istiğfar: Günahlardan arınmak için tövbe etmek.

Salavat getirmek: Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek.

Sadaka vermek: İhtiyacı olanlara yardım ederek bu geceyi hayırlı amellerle değerlendirmek.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arife Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe