Üye Girişi
Haberler
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay

Regaip Kandili ne zaman 2025?

Regaip Kandili ne zaman 2025?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Regaip Kandili, İslam âleminin en özel gecelerinden biridir ve 2025 yılında 2 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Müslümanlar için büyük anlam taşıyan bu mübarek gece, Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece olarak kutlanır. "Regaip Kandili ne zaman 2025?" sorusuna yanıt arayanlar için detaylar belli oldu.

"Regaip Kandili 2025 ne zaman?" sorusu, kandil tarihlerini öğrenmek isteyenler tarafından sıkça soruluyor. İslam dünyasında mübarek geceler arasında önemli bir yere sahip olan Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk perşembe gecesi kutlanır. 2025 yılında bu anlamlı geceye ulaşmak için şimdiden hazırlıklar yapılmaya başlandı. Peki, Regaip Kandili ne zaman 2025? Detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaip Kandili, İslam dininde önemli kabul edilen ve Recep ayının ilk perşembe gecesi idrak edilen mübarek bir gecedir. Bu gece, Müslümanlar için Allah'ın rahmetine, mağfiretine ve bereketine erişmek için bir fırsat olarak görülür. Regaip kelimesi, "istek, arzu ve rağbet edilen şey" anlamına gelir. Bu nedenle Regaip Kandili, kulların Allah'a yönelip O'ndan af, mağfiret ve rahmet dilemesi gereken bir gece olarak değerlendirilir.

Regaip Kandili'nde genellikle şu ibadetler yapılır:

Namaz kılmak: Nafile namazlar ve özellikle gece namazı kılmak teşvik edilir.

Kur'an okumak: Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumak ve anlamı üzerine tefekkür etmek.

Dualar etmek: Bu gece yapılan duaların kabul olacağına inanıldığı için samimi dualarla Allah'a yönelmek.

Tövbe ve istiğfar: Günahlardan arınmak için tövbe etmek.

Salavat getirmek: Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek.

Sadaka vermek: İhtiyacı olanlara yardım ederek bu geceyi hayırlı amellerle değerlendirmek.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arife Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
img

Acun'un takımının borcu dudak uçuklatıyor
img

Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
"Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

Hangisi bir atasözü değildir? "Açık kapı kilit tutmaz, Çürük tahta çivi tutmaz, Kaynayan kazan kapak tutmaz, Yuvarlanan taş yosun tutmaz" Milli Piyango bilet sorgulama linki 2025! Arkadaşlara, dostlara yılbaşı mesajı (2025) Milli Piyango belli oldu mu 2025? 2015, 2016 ve 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır? Hangisi, 16. yüzyılda Batı Avrupa'ya İstanbul'dan götürüldüğü içi İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadaki adını Türkçeden almıştır? Regaip Kandili ne zaman 2025? En çok yapraklı yonca toplam kaç yapraklıdır? Guinness Dünya Rekorları'na göre, bilinen en çok yaprakli yonca toplam kaç yapraklıdır? 21 Kasım 1998'de İngiltere Championship Ligi'nde oynanan Sunderland-Barnsley maçında Barnsley forveti Ashley Ward, maçın 33. ila 37. dakikaları ....
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.