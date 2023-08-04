Recep İvedik 7 nereden izlenir? Sorusu, özellikle Recep İvedik 7 hangi platformdan izleyeceğini merak etmekte olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Son zamanlarda birçok dizi ve filmin dijital platformlarda yer alması nedeniyle yeni çıkacak olan filmlerin nerede yayınlanacağı merak konuyor. Recep İvedik 7 nereden izlenir? Bu nedenle merak edilen filmler arasında yer alıyor. Peki, Recep İvedik 7 nereden izlenir? Recep İvedik 7 hangi platformdan, siteden izlenir?

RECEP İVEDİK 7 NEREDEN İZLENİR?

Serinin yeni filmi olan Recep İvedik 7, Disney+ platformunda 9 Aralık 2022 tarihinde izleyicileri ile buluştu. İzleyiciler, Disney Plus platformu üzerinden Recep İvedik 7 filmini izleyebilir.

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NE?

Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alınıyor. Recep İvedik, şehir hayatının karmaşıklığından ve ekonomik koşullardan bunalmıştır ve çözümü en yakın arkadaşı Nurullah ile birlikte babaannesinden miras kalan köye gitmeye karar verir. Köyde sefa sürmeyi planlayan Recep İvedik, köyde ormanlara zarar verecek olan bir projenin olduğunu öğrenmesiyle beraber projeyi engellemeye karar verir.

RECEP İVEDİK 7 HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Recep İvedik serisinin yedinci filmi olan Recep İvedik 7, Disney Plus isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyiciler ile buluştu.

RECEP İVEDİK 7'Yİ KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

Recep İvedik filmleri bugüne kadar sinemada izleyicisiyle buluşurken, Recep İvedik 7 filmi ise Disney+'ta yayınlandı. Recep İvedik 7 filminin yayıncısı Disney Plus'tan henüz izleyici sayısı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak filmin eski serilerinde olduğu gibi 1 milyonu aşkın izleyici sayısına ulaştığı tahmin ediliyor. Recep İvedik 7 filminin önceki filmi olan Recep İvedik 6 filmi sinemada 3 milyon 986 bin 797 izleyicisi sayısına ulaşmıştı. Recep İvedik serisinin eski filmlerinin izleyicisi sayıları şu şekildeydi:

Recep İvedik 6: 3.986.797

Recep İvedik 5: 7.437.050

Recep İvedik 4: 7.369.098

Recep İvedik 3: 3.326.084

Recep İvedik 2: 4.333.144

Recep İvedik: 4.301.693