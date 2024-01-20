Recep Erol kimdir, nereli? Recep Erol ne mezunu? Recep Erol hayatı ve kariyeri!

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı olarak gösterilen Recep Erol'un hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Recep Erol'un kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Recep Erol kimdir? Recep Erol kaç yaşında, nereli? Recep Erol hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde..

RECEP EROL KİMDİR?

Recep Erol, 12 Kasım 1968 tarihinde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Büyükçekmece İlkokulu'nda başlayan ve ortaöğrenimini Büyükçekmece Lisesi'nde tamamlayan Erol, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sakarya Mühendislik Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

1990 yılında muhasebe sorumlusu olarak özel sektörde iş hayatına atılan Recep Erol, Muhasebe Müdürü ve Mali Müşavir olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1998 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanı alarak kendi danışmanlık şirketini kurmuş ve serbest meslek hayatına başlamıştır.