Recep ayının 15. gecesi, İslam inancında manevî açıdan önemli bir gece olarak kabul ediliyor. Recep ayı, üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ilkidir ve bu ayların tamamı İslam'da bereket, bağışlanma ve manevî hazırlık dönemleri olarak kabul ediliyor. Müslümanlar, Recep ayının 15. gecesinin neden önemli olduğunu merak ediyor. Peki, Recep ayının 15. gecesi neden önemlidir? Detaylar haberimizde...

RECEP AYININ 15. GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Recep ayı genel olarak tövbe, dua ve ibadetlerle dolu bir ay olarak değerlendirilir. Bu ayda yapılan ibadetlerin sevabı büyük kabul edilir. 15. gece, ayın tam ortasında olduğu için özel bir dikkat çekmektedir.

Recep ayında Regaib Kandili ve Miraç Kandili gibi iki önemli gece bulunur. 15. gece de bu kutsal atmosfer içinde değerlendirilir ve manevî açıdan ihya edilmesi tavsiye edilir.

RECEBİN 15 GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Namaza başlarken, "Allah rızası için Receb ayının 15. gecesi namazını kılmaya niyet ettim" diyerek niyet edilir. Recep ayında kılınabilecek namazlardan biri Recep Ayı Namazıdır. Genelde 10, 12 veya daha fazla rekat olarak kılınabilir. Kişi, kendi gücü ve vakti ölçüsünde bu nafile ibadeti yapabilir. Her rekatta:

Fatiha Suresi'nden sonra 3 kere İhlas Suresi okunabilir.

Dileyen Fatiha'dan sonra Ayetü'l-Kürsi veya başka sureler de okuyabilir.

2'şer rekatta bir selam vererek namaz tamamlanır.

Namazdan Sonra Dua:

Namaz bittikten sonra eller semaya kaldırılarak Allah'tan af ve mağfiret dilenir. Özellikle Receb ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğu hatırlanarak bağışlanma istenir.