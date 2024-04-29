Futbolseverlerin dikkatini çeken isimlerden biri olan Rasmus Ankersen, Göztepe Spor Kulübü Başkanı olarak bilinmektedir. Ankersen'in hayatı ve kariyeriyle ilgili araştırmalar artmaktadır. Göztepe Spor Kulübü'nün başkanı olan Rasmus Ankersen'in yaşamı ve mesleki geçmişi merak edilen konular arasındadır. Rasmus Ankersen'in yaşını ve nereli olduğunu öğrenmek için araştırmalar yapılmaktadır. Rasmus Ankersen kimdir? Rasmus Ankersen nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

RASMUS ANKERSEN KİMDİR?

Rasmus Ankersen, Danimarka'da 22 Eylül 1983 tarihinde doğmuştur. Kendisi bir yazar, motivasyon konuşmacısı olarak tanınırken aynı zamanda Southampton FC'nin futbol direktörü ve Göztepe SK'nın başkanıdır.

Rasmus Ankersen, Sport Republic'in kurucu ortağı ve CEO'sudur ve bu şirket aracılığıyla Southampton ve Göztepe gibi kulüplerin çoğunluk hisselerine sahiptir. Southampton Premier Lig'de yer alırken, Göztepe ise Türkiye 1. Lig'inde mücadele etmektedir.

Rasmus Ankersen, Brentford FC'de 2016-2022 yılları arasında futbol direktörlüğü görevini üstlenmiş ve aynı zamanda Superliga ekibi FC Midtjylland'in 2014-2021 yılları arasında başkanlığını yapmıştır.

RASMUS ANKERSEN KARİYERİ

Ankersen, Danimarka'da FC Midtjylland formasıyla profesyonel bir futbolcu olarak kısa bir kariyere sahipti ve ilk maçında ciddi bir diz sakatlığı yaşadı. Ardından futbolu bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra teknik direktörlük lisansı almak için çalıştı ve kulübün 17 yaş altı takımının yardımcı antrenörü oldu.

Yayımlanmış çalışmaları için yapılan araştırmanın bir parçası olarak dünyayı dolaşmadan önce, kulüpte antrenörlük yaptı.

Daha sonra İngiltere'deyken iş insanı Matthew Benham ile tanıştı. Ankersen'in fikirlerinden etkilenen Benham, önce çocukluğundan beri desteklediği takım olan Brentford FC'yi satın aldı ve Ankersen'i kulübün futbol direktörü yaptı. Ardından Ankersen'in önerisiyle Danimarka ekibi FC Midtjylland'ı satın aldı ve Ankersen'i başkan yaptı.

Ankersen, 2015 yazında Phil Giles ile birlikte Brentford FC'de eş zamanlı futbol direktörü olarak atandı. Sorumlulukları, kulübün futbol operasyonlarını denetlemenin yanı sıra yeni oyuncuların ve teknik personelin işe alınmasını yönetmekten sorumlu oldular.

2020-21 sezonu sonunda Brentford FC, İngiltere Championship Play-off finalinde Swansea'yı mağlup ederek, 74 yıl sonra Premier Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. 2021 yılının Aralık ayında görevini bıraktı.