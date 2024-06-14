Üye Girişi
Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'yı dövdü mü? Nagihan Alçı ne anlattı, olay ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'yı dövdü mü? Nagihan Alçı ne anlattı, olay ne? Ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi Nagehan Alçı'ya şiddet uyguladığı iddiası gündem oldu. Nagehan Alçı konuyla ilgili ne anlattı, olayın detayları neler? Bu iddiaların doğruluk payı nedir ve olayın perde arkası ne?

Rasim Ozan Kütahyalı ile 13 yıllık evliliğini bitiren Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından çok konuşulacak paylaşımlar yaptı. Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'yı dövdü mü? Nagihan Alçı ne anlattı, olay ne? İşte merak edilenler...

RASİM OZAN, ESKİ EŞİ NAGEHAN ALÇI'YI DÖVDÜ MÜ?

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı 3 Ekim 2023 tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Duruşmanın ardından Alçı, "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı, "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullandı. İkilinin yaptığı bu olumlu açıklamalar, Nagehan Alçı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bozuldu.

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'yı dövdü mü? Nagihan Alçı ne anlattı, olay ne?

"Hayatımın en büyük pişmanlığı... Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim, içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi. İnsan bazen hayatla tuhaf mücadele yöntemleri buluyor. Çeşit çeşit savunma mekanizmaları icat ediyor." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını itiraf etti.

"YAŞADIKLARIMI ÇOCUKLARIM ETKİLENMESİN DİYE ÖRTTÜM"

Alçı, çok uzun yıllar boyunca psikolojik, fiziksel, ve ekonomik şiddet sarmalının içinde yaşadığını ifade ederek "Evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun üzerini çocuklarıma bu hikayeyi miras bırakmayayım, böyle bir şeyle anılmasınlar, kendi mağduriyetim işimin önüne geçmesin, diyerek örttüm." dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'yı dövdü mü? Nagihan Alçı ne anlattı, olay ne?

"KAPIYA ÇAĞIRDIĞIM POLİSLERİ GERİ GÖNDERDİĞİMİ BİLİRİM"

"En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır" diye sözlerine devam eden Alçı, uğradığı şiddeti ailesiyle bile paylaşmadığını bu durumu yalnızca kardeşi Lalehan Gülle ve avukatı Gözde Egemen'in bildiğini ifade ederek yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemediğini söyledi. Alçı, "Korunmak için kapıya polis çağırdığımı, geldiklerinde haberlere konu oluruz çocuklar kötü etkilenir diye vazgeçip geri gönderdiğimi bilirim." sözleriyle ağızları açık bıraktı.

Alçı, elinde hala 2019 tarihli işleme konulmamış boşanma dilekçelerinin olduğunu ancak geçen yıl cesaretini toplayarak şiddet ve işkenceden kurtulmak için dava açtığını fakat yine tehdit edilerek kendisine dayatılan boşanma şartlarını kabul ettiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Rasim Ozan Kütahyalı Nagehan Alçı Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında

Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında

 Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

 Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı

Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı

Bakmadan Geçme

Yaz tatilinde çocuklarla neler yapılabilir? Çocuklarla tatilde ne yapılır? Ebeveynlere ve çocuklara aktivite önerileri! 2024 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları hangi tarihte başlıyor? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe Talisca ile anlaştı mı? Gram altın kaç TL? 14 Haziran Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? Bugün yarım gün tatil mi? Bugün resmi tatil var mı, yarım gün tatil var mı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 15-16 Haziran #127783 Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 14 Haziran Cuma İstanbul cuma namaz saati! Ölüdeniz Plajı nerede, nasıl gidilir? Fethiye'deki en iyi plajlar hangileri? Fethiye'de en güzel nerede denize girilir? Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'yı dövdü mü? Nagihan Alçı ne anlattı, olay ne? İSTANBUL'DA BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? #9925 Kurban Bayramı'nda İstanbul kaç derece, yağmur yağacak mı? Kurban eti kimlere dağıtılmaz? Kurban eti kimlere verilmeli? Diyanet'e göre kurban eti nasıl paylaştırılmalı? Bayram tatili resmi tatil mi? Bayram tatili resmi tatil olarak sayılıyor mu? Hasan Can Kaya gözaltında mı? Hasan Can kaya ne yaptı, olay ne? Hasan Can Kaya neden gözaltına alındı? Hasan Can Kaya iddia ile ilgili ne söyledi? Hasan Can Kaya genç kızı evinde alıkoydu iddiası! 14 Haziran hangi burç? 14 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 14 Haziran tarihi hangi burç olur?
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title