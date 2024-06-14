Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'yı dövdü mü? Nagihan Alçı ne anlattı, olay ne?

Rasim Ozan Kütahyalı ile 13 yıllık evliliğini bitiren Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından çok konuşulacak paylaşımlar yaptı. Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'yı dövdü mü? Nagihan Alçı ne anlattı, olay ne? İşte merak edilenler...

RASİM OZAN, ESKİ EŞİ NAGEHAN ALÇI'YI DÖVDÜ MÜ?

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı 3 Ekim 2023 tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Duruşmanın ardından Alçı, "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı, "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullandı. İkilinin yaptığı bu olumlu açıklamalar, Nagehan Alçı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bozuldu.

"Hayatımın en büyük pişmanlığı... Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim, içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi. İnsan bazen hayatla tuhaf mücadele yöntemleri buluyor. Çeşit çeşit savunma mekanizmaları icat ediyor." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını itiraf etti.

"YAŞADIKLARIMI ÇOCUKLARIM ETKİLENMESİN DİYE ÖRTTÜM"

Alçı, çok uzun yıllar boyunca psikolojik, fiziksel, ve ekonomik şiddet sarmalının içinde yaşadığını ifade ederek "Evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun üzerini çocuklarıma bu hikayeyi miras bırakmayayım, böyle bir şeyle anılmasınlar, kendi mağduriyetim işimin önüne geçmesin, diyerek örttüm." dedi.

"KAPIYA ÇAĞIRDIĞIM POLİSLERİ GERİ GÖNDERDİĞİMİ BİLİRİM"

"En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır" diye sözlerine devam eden Alçı, uğradığı şiddeti ailesiyle bile paylaşmadığını bu durumu yalnızca kardeşi Lalehan Gülle ve avukatı Gözde Egemen'in bildiğini ifade ederek yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemediğini söyledi. Alçı, "Korunmak için kapıya polis çağırdığımı, geldiklerinde haberlere konu oluruz çocuklar kötü etkilenir diye vazgeçip geri gönderdiğimi bilirim." sözleriyle ağızları açık bıraktı.

Alçı, elinde hala 2019 tarihli işleme konulmamış boşanma dilekçelerinin olduğunu ancak geçen yıl cesaretini toplayarak şiddet ve işkenceden kurtulmak için dava açtığını fakat yine tehdit edilerek kendisine dayatılan boşanma şartlarını kabul ettiğini vurguladı.