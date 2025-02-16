Ramazan oruç ne zaman başlıyor 2025? Ramazan Bayramı ne zaman?
2025 yılında Ramazan orucunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ramazan orucu, İslam dininde önemli bir yere sahip olan ve Müslümanların sabırlarını, dayanıklılıklarını ve inançlarını gösterdikleri bir ibadettir. Peki, Ramazan oruç ne zaman başlıyor 2025? İşte detaylar!
Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı, 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Bu mübarek ayda oruç tutmak isteyenler, ilk sahur için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkacak. Peki, Ramazan oruç ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte tüm detaylar…
ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?
Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı, 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İlk oruç için ilk sahura, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
İlk Sahur: 28 Şubat 2025 Cuma gecesi
Bu tarihlerde, Müslümanlar oruç ibadetine başlayacak ve Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamaya başlayacaklar.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Tarihleri:
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı