Ramazan oruç ne zaman başlıyor 2025? Ramazan Bayramı ne zaman?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı, 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Bu mübarek ayda oruç tutmak isteyenler, ilk sahur için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkacak. Peki, Ramazan oruç ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte tüm detaylar…

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı, 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İlk oruç için ilk sahura, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

İlk Sahur: 28 Şubat 2025 Cuma gecesi

Bu tarihlerde, Müslümanlar oruç ibadetine başlayacak ve Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamaya başlayacaklar.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Tarihleri:

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı