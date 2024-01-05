Ramazan, Oruç ne zaman 2024? Oruç ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?
2024 oruç ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olduğu merak ediliyor. Orucun manevi mükafatlarının (sevap) Ramazan ayında katlanarak arttığına inanılır. Peki, Ramazan, Oruç ne zaman 2024? Oruç ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?
Ramazan, Oruç ne zaman 2024? merak ediliyor. Ramazan ayı Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan aydır. Peki, Peki, Ramazan, Oruç ne zaman 2024? Oruç ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Detaylar haberimizdedir…
RAMAZAN, ORUÇ NE ZAMAN 2024?
2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
- Arefe Günü 9 Nisan 2024 | Salı
- Ramazan Bayramı 1.Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 2.Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
- Ramazan Bayramı 3.Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024?
Kadir Gecesi, Miladi takvime göre 5 Nisan 2024 Cuma günü, Hicri takvime göre ise Ramazan ayının 26. günüdür.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?
Kurban Bayramı, Miladi takvime göre 16-19 Haziran tarihlerinde, Hicri takvime göre ise Zilhicce ayının 10-13. günleridir.