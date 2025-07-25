Ramazan ne zaman başlıyor 2026? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ne zaman başlıyor 2026 sorusunun yanıtı, dini görevlerini yerine getirmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Aynı şekilde, Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün kutlanacak soruları da sıkça araştırılıyor. Oruca, sahura, iftara ve teravihe hazırlık yapan vatandaşlar, Ramazan ne zaman başlıyor 2026 sorusunun cevabını öğrenerek ibadet takvimlerini planlamaya başlıyor. İşte 2026 Ramazan ve Ramazan Bayramı tarihleriyle ilgili tüm detaylar...

2026 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet'in yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak.

ORUÇ NE ZAMAN BİTECEK?

Oruç ibadeti bu tarihle birlikte başlayacak ve yaklaşık 30 gün sürecek. 2026 yılı Ramazan ayının bitişi ise 19 Mart 2026 Perşembe günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan Bayramı 2026 yılında 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayramın birinci günü Cuma gününe denk gelirken, resmi tatil süresi boyunca vatandaşlar üç gün boyunca bayram sevinci yaşayacak. 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günleri bayramın ikinci ve üçüncü günleri olacak.