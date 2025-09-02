Ramazan ne zaman? 2026 Oruç ne zaman başlıyor?

Ramazan ayının gelişiyle birlikte hem bireysel hem de toplumsal hayatta önemli değişimler yaşanır; aile bağları güçlenir, dayanışma ve paylaşma ön plana çıkar. Ramazan'ın ne zaman başlayacağına dair detaylar ve hazırlıklar ise vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Ramazan ayı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan bu mübarek ay, oruç ibadetinin tutulduğu ve maneviyatın doruğa çıktığı özel bir dönem olarak kabul ediliyor. Ramazan'ın başlamasıyla birlikte camilerde teravih namazları kılınacak, iftar sofraları kurulacak ve toplumsal dayanışma ile yardımlaşma daha da artacak.

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı, 2026 yılında 18 Şubat'ta başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Bu kutsal ay boyunca oruç tutan milyonlarca Müslüman, 30 gün boyunca sabır, ibadet ve paylaşma duygularını en üst seviyede yaşayacak. Ramazan'ın sonuna gelindiğinde ise bayram coşkusu tüm ülkeyi saracak; aileler bir araya gelecek, sevdiklerle kutlamalar yapılacak. 19 Mart'ta sona erecek olan Ramazan, müminler için maneviyatın, sabrın ve kardeşlik duygusunun pekiştiği özel bir dönem olarak tarihe geçecek.

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve ilk oruç bu tarihte tutulacak. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu mübarek ay boyunca, oruç ibadetiyle birlikte maneviyat güçlenecek, sabır ve dayanışma duyguları ön plana çıkacak. Ramazan, sadece açlık ve susuzlukla sınanmak değil, aynı zamanda kalplerin arınması, nefis terbiyesi ve toplumsal bağların kuvvetlenmesi için de önemli bir fırsat sunar.

2026 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Müslümanlar için yılın en önemli dini bayramlarından biri olan Ramazan Bayramı, Ramazan ayının sonunda, oruç ibadetinin tamamlanmasıyla kutlanır. Bu özel gün, ailelerin bir araya geldiği, sevdiklerin ziyaret edildiği, duaların ve hayırların paylaşıldığı anlamlı bir zamandır.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ