RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025 İl il sahur saati ve imsak vakti | Adana, Antalya, Bursa, Ankara, İstanbul'da iftar ve sahur saat kaçta? İlk sahur ne zaman?

1 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan Ramazan ayının ilk sahuru, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini öğrenmek için il il imsakiye bilgilerini araştırıyor. İşte İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Bursa için 2025 sahur ve iftar saatleri!

İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2025

İstanbul:

Sahur vakti: 06:07

İftar vakti: 19:01

Ankara:

Sahur vakti: 06:07

İftar vakti: 18:34

Adana:

Sahur vakti: 05:44

İftar vakti: 18:39

Antalya:

Sahur vakti: 06:16

İftar vakti: 18:47

Bursa:

Sahur vakti: 06:07

İftar vakti: 18:34

İl il 2025 imsakiye bilgileri için resmi kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.

İLK SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN?

2025 Ramazan İmsakiyesi'ne göre ilk sahur 1 Mart 2025'te yapılacak.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe