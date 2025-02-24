RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025 İl il sahur saati ve imsak vakti | Adana, Antalya, Bursa, Ankara, İstanbul'da iftar ve sahur saat kaçta? İlk sahur ne zaman?
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, 2025 Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. "İlk sahur ne zaman?", "İftar saat kaçta?" gibi soruların yanıtları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan imsakiye bilgileriyle netleşti. Peki, Adana, Antalya, Bursa, Ankara, İstanbul'da iftar ve sahur saat kaçta? İlk sahur ne zaman?
1 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan Ramazan ayının ilk sahuru, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini öğrenmek için il il imsakiye bilgilerini araştırıyor. İşte İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Bursa için 2025 sahur ve iftar saatleri!
İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2025
İstanbul:
Sahur vakti: 06:07
İftar vakti: 19:01
Ankara:
Sahur vakti: 06:07
İftar vakti: 18:34
Adana:
Sahur vakti: 05:44
İftar vakti: 18:39
Antalya:
Sahur vakti: 06:16
İftar vakti: 18:47
Bursa:
Sahur vakti: 06:07
İftar vakti: 18:34
İl il 2025 imsakiye bilgileri için resmi kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.
İLK SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN?
2025 Ramazan İmsakiyesi'ne göre ilk sahur 1 Mart 2025'te yapılacak.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe