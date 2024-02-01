İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı. Şüphelinin Beyoğlu'nda oturduğu, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenildi. Peki, Ramazan Hoca namaz kılarken mi öldü, nasıl öldü?

RAMAZAN HOCA NAMAZ KILARKEN Mİ ÖLDÜ?









"Diyarbakırlı Ramazan hoca" Fatih'te kendisine ait cay ocağında namaz kılarken bıçaklanarak öldürüldü. Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te kendisine ait cay ocağında bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi. Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

BAKAN YERLİKAYA: KATİL ZANLISI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyetin saatler süren çalışmalarının ardından Ramazan Pişkin'in katil zanlısı olan E.B.'nin yakalandığını duyurdu. Şüpheli E.B'nin olayda kullandığı bıçak ve kıyafetler de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Beyoğlu'nda oturduğu, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenildi.