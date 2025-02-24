Ramazan bayramı ne zaman 2025? Ramazan bayramı kaç gün tatil?

Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşıyan Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, 2025 Ramazan Bayramı büyük bir coşkuyla karşılanmaya hazırlanıyor. Bayram, oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından, sevdiklerimizle bir araya gelerek paylaşımın, birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı özel günlerden biri olacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı resmi tatil hangi gün başlayacak? İşte, merak edilenler…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?

Bayram tarihleri yaklaşırken birçok vatandaş, "2025 Ramazan Bayramı ne zaman?", "Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?", "Resmi tatil hangi gün başlayacak?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini takvimine göre, bayram günleri netleşmiş durumda.

Ramazan bayramı kaç gün

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre...

Ramazan Bayramı Arifesi: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 1. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 2. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Bayramın 3. Günü: 2 Nisan 2025 Çarşamba

Ramazan bayramı ne zaman

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Resmi tatil takvimine göre Ramazan bayramı tatili, 31 Mart Pazartesi günü başlayıp 2 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Ancak, hafta sonuyla birleştirilmesi durumunda tatilin uzaması gündeme gelebilir.

Bayram süresince resmi kurumlar kapalı olacak, özel sektörde ise çalışma düzeni iş yerlerine göre değişiklik gösterebilir. Bayram tatiliyle ilgili resmi duyuruları takip ederek planlamanızı yapabilirsiniz.