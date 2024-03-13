Ramazan Bahçavan kimdir? AK Parti Balıkesir- Dursunbey Belediye Başkan adayı Ramazan Bahçavan kaç yaşında, nereli?
Ramazan Bahçavan kimdir? AK Parti Balıkesir- Dursunbey Belediye Başkan adayı Ramazan Bahçavan kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Balıkesir-Dursunbey Belediye Başkan adayı olan Ramazan Bahçavan'ın kim olduğu merak ediliyor. Bahçavan'ın yaş, memleket ve diğer detayları hakkında bilgi verilecek olan bu haberde, Bahçavan'ın politik kariyeri ve geçmişi hakkında detaylara da yer verilecek.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Vatandaşlar, Ramazan Bahçavan'ın kim olduğunu araştırıyor. Peki, Ramazan Bahçavan kimdir? AK Parti Balıkesir- Dursunbey Belediye Başkan adayı Ramazan Bahçavan kaç yaşında, nereli?
RAMAZAN BAHÇAVAN KİMDİR?
- Ramazan Bahçavan, 1963 yılında Balıkesir İli Dursunbey ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Dursunbey de tamamladıktan sonra, Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni 1988 yılında bitirdi. Askerlik görevini yedek subay olarak tamamlayan Bahçavan, özel sektörde faaliyet gösteren bir yem fabrikasında teknik müdür olarak 1 yıl görev aldı.
- Daha sonra da kendisine ait olan iş yerini kuran Bahçavan, 1999-2004 yılları arası il genel meclisi üyesi olarak görev aldı ve 2009 mahalli seçimlerinde tekrar il genel meclisi üyesi olarak seçildi. Meclis 1. başkan vekilliği görevinde de bulundu ve 2006 yılından il genel meclisi başkanlığı seçimine kadar kendi iş yeri dışında ortak olduğu inşaat sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette de müdür olarak çalıştı.
- 2011 Nisan ayından 2014 Mart ayına kadar İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini sürdüren Bahçavan, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Dursunbey Belediye Başkanı olarak seçildi.
- Evli ve 2 çocuk babasıdır.
- Ramazan Bahçavan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Balıkesir Dursunbey Belediye Başkan adayı olmuştur.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Balıkesir- Dursunbey Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.