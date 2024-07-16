Rahmi Özkan'ın hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl?

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Rahmi Özkan'ın sağlık durumu ve neden hastaneye kaldırıldığı merak ediliyor. Rahmi Özkan'ın hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? sorularına yanıt aranıyor. Rahmi Özkan'ın son durumu nedir? Detaylar haberimizdedir...

RAHMİ ÖZKAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan'ın hastane odasındaki görüntüleri sevenlerini üzdü. Gazeteci Burhan Akdağ, sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Rahmi Özkan, Allah şifa versin" diyerek paylaşım yaptı. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Rahmi Özkan'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.