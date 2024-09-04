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Rabia işaretinin anlamı! Rabia işareti ne demek, ne anlama gelir?

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Rabia işareti, dört parmağın düz bir şekilde açılması ve başparmağın avuç içine yerleştirilmesiyle oluşturulan bir semboldür. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık kullandığı bir sembol olan Rabia işareti anlamı merak ediliyor. Peki, Rabia işaretinin anlamı ne? İşte Rabia işaretinin anlamı...

Rabia işaretinin anlamı! Rabia işareti, dört parmağın düz bir şekilde açılması ve başparmağın avuç içine yerleştirilmesiyle oluşturulan bir semboldür. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık kullandığı bir sembol olan Rabia işareti anlamı merak ediliyor. Peki,Rabia işaretinin anlamı ne? İşte Rabia işaretinin anlamı haberimizde...

RABİA İŞARETİNİN ANLAMI

Rabia işareti , 2013 Mısır askerî darbesini protesto etmek amacıyla Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından kullanılan bir el işaretidir.

Rabia işareti ismini, darbe karşıtı oturma eylemlerinin ve sonrasında 2013 Mısır katliamının konumu olan Rabia el-Adeviyye Camisi'nden almıştır. İşaretin sosyal medyada kullanılan sarı-siyah sembolü Türkiye'de ortaya çıkmıştır ve darbe destekçilerinin kullandığı V işaretine karşıt bir işaret olarak kullanılmıştır. Oturma eylemlerinin başlangıcı olan 14 Ağustos, Uluslararası Rabia Platformu tarafından "Dünya Rabia Günü" olarak ilan edilmiştir.

Rabia işaretinin anlamı! Rabia işareti ne demek, ne anlama gelir?

Rabia işareti ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" anlamıyla da kullanılmıştır. Rabia'nın kelime anlamı "dört"tür.

RABİA İŞARETİ ANLAMI NEDİR?

Muhammed Mursi destekçileri tarafından kurulan bir internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Rabia işareti adını, darbe karşıtı oturma eylemlerinin yapıldığı ve sonrasında 2013 Mısır katliamının gerçekleştiği Rabia el-Adeviyye Camisi'den almaktadır. Camiye ismini veren sufi Rabia el-Adeviyye, ailesinin dördüncü evladıdır ve Rabia ismi Arapçada "dört" anlamına gelir. Aynı zamanda Muhammed Mursi, Mısır'ın dördüncü cumhurbaşkanıdır.

Rabia işaretinin anlamı! Rabia işareti ne demek, ne anlama gelir?

Sosyal medyada sıkça kullanılan semboldeki sarı renk Kubbetü's-Sahre'nin altın sarısı kubbesini ve siyah renk de Kâbe'nin siyah örtüsünü simgelemektedir.

Rabia işaretinin anlamı! Rabia işareti ne demek, ne anlama gelir?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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