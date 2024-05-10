Psikolojide self regulation ne demek? Öz düzenleme kavramı nedir?

Öz düzenleme, temelde iki adımdan oluşur. Bunlar, farkındalık geliştirme ve hedef belirlemedir. İlk adım, duygu, düşünce ve davranışlarınızın farkında olmaktır. Kendinizi ve çevrenizdeki etkenleri dikkatlice gözlemleyerek içsel ve dışsal sinyalleri tanımak önemlidir. Ek olarak, belirli hedeflere ulaşmak için kendinize net ve ölçülebilir hedefler belirleyin. Bu hedefler, öz düzenleme sürecinde sizi motive edecek ve yönlendirecek kılavuzlar olmalıdır. Self regulation ne demek? Öz düzenleme becerisi nasıl oluşur?

SELF REGULATION NE DEMEK?

Self-regülasyon, insanın kendi düşünce, davranış ve duygularını yönlendirme sürecini içeren bilinçli ve kişisel bir yönetim sistemidir. Bu yetenek, davranışları, hisleri ve etrafınızdaki olaylara verdiğiniz tepkileri anlamlandırma ve daha da önemlisi yönetebilme yeteneğini içerir. Günlük hayatta yaşadığımız hayal kırıklığı, öfke, heyecan gibi yüksek duygulara verdiğimiz tepkiler, sosyal becerilerimizi ve duygusal zekamızı gösterir. Bu duygulara verdiğimiz tepkileri düzenleyebilmek, kendimizi sakinleştirebilmek veya hedef odaklı motivasyonumuzu inşa edebilmek gibi işlevler, sağlıklı işleyen bir öz-düzenleme yeteneği sayesinde gerçekleşir. Öz-düzenleme becerileri zayıf olan bir yetişkin, öz güven ve öz saygı problemleri yaşamaya daha yatkındır ve hayal kırıklığı ile baş etmede zorluk yaşayabilir. Çoğu zaman bu durum öfkeye veya kaygıya neden olabilir. Duygusal öz-düzenleme, harekete geçmeden yani tepkisellikten önce düşünmeyi ifade eder. Bu şekilde yıkıcı duyguların ve dürtülerin önüne geçilmiş olur.

ÖZ DÜZENLEME BECERİSİ NASIL OLUŞUR?

Öz düzenleme, aşağıdaki adımları içeren bir süreçtir: