Psikoloji bölümü kaç puanla alıyor sorusu, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündemdeki yerini daha da güçlendirdi. 2025 YKS tercih sürecinde, "psikoloji bölümü kaç puanla alıyor?" sorusuna yanıt arayan adaylar, üniversitelere ve başarı sıralamalarına göre farklılık gösteren taban puanları yakından takip ediyor. Peki, Psikoloji bölümü kaç puanla alıyor? 2025 Psikoloji kaç binle alır? İşte detaylar...

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KAÇ PUANLA ALIYOR?

2024 yılı verilerine göre, psikoloji bölümü devlet üniversitelerinde genellikle 30.000 ila 90.000 başarı sırası aralığında öğrenci alımı yaptı. Vakıf üniversitelerinde ise burslu kontenjanlarda bu aralık daha düşük olabilirken, %50 burslu veya ücretli kontenjanlarda başarı sırası 100.000'in üzerine çıkabiliyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ösym tercih robotu henüz erişime açılmadı. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 YKS tercih kılavuzu, tüm lisans ve ön lisans programlarına ait kontenjanları, taban puanları, başarı sıralarını ve özel koşulları detaylı şekilde içerecek. Henüz yayınlanmamış olsa da, Temmuz ayının son haftasında ÖSYM tarafından PDF formatında paylaşılması bekleniyor. Adayların tercih sürecine sağlıklı hazırlanabilmesi için kılavuzu dikkatle incelemesi öneriliyor.

EN İYİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

Hacettepe Üniversitesi (Türkçe): 461,759 puan – sıralama 5.695

İstanbul Üniversitesi (Türkçe): 437,293 puan – sıralama 15.530

Ankara Üniversitesi (Türkçe): 436,705 puan – sıralama 15.694

Ege Üniversitesi (Türkçe): 428,767 puan – sıralama 21.552

Marmara Üniversitesi (İngilizce): 428,989 puan – sıralama 20.210