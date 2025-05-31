PSG-Inter Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Final heyecanını yakından takip etmek isteyenler, PSG-Inter Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor. Maçı canlı, şifresiz ve HD izlemek isteyen kullanıcılar, PSG-Inter final maçı nasıl izlenir sorusuna da cevap arıyor. Dev karşılaşmanın hangi platformlardan erişilebileceği büyük merak konusu oluyor. Peki, PSG-Inter Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak, maçı şifresiz ve yasal olarak nasıl izleyebilirsiniz? İşte tüm detaylarıyla PSG-Inter final maçı izleme rehberi…

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi final maçı 31 Mayıs Cumartesi TSİ ile 22:00'de başlayacak.

PSG-INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi final maçı 31 Mayıs Cumartesi TSİ ile 22:00'de başlayacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak olan mücadeleyi Istvan Kovacs yönetecek.

PSG INTER MAÇI NASIL İZLENİR?

TV+ platformu üzerinden HD kalitesinde ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.