Profesörün '6.4'e hazır olun' dediği Antalya'da art arda 2 korkutan deprem

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından adeta bir beşik sallanmaya devam ederken, Antalya'dan art arda korkutan haberler geldi.

ART ARDA 2 DEPREM

Dün gece yarısı 4.3 ile sallanan Antalya'da bugün 13.21 itibarıyla AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha meydana geldi.

PROFESÖR AÇIK AÇIK UYARMIŞ

Antalya'da meydana gelen art arda depremler vatandaşları büyük paniğe sevk ederken, deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'ın ilk depremin ardından konuyla ilgili uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

"ANTALYA KÖRFEZİ 6.4 DEPREMİNE HAZIR OLMALI"

X hesabından uyarıda bulunan Bektaş şu ifadeleri kullandı; "Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı! Neden? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde depremsellik 2020 den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir."