Profesörün "6.4'e hazır olun" dediği Antalya'da art arda 2 korkutan deprem

Profesörün '6.4'e hazır olun' dediği Antalya'da art arda 2 korkutan deprem
Güncelleme:
Antalya'da gece yarısı meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 4.9'luk korkutan bir sarsıntı daha oldu. Şehirde yaşanan art arda depremler büyük panik yaratırken, sarsıntıların deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'ın yaptığı "Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı" uyarısının ardından yaşanması dikkat çekti.

  • Antalya'da 4.3 ve 4.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
  • Prof. Dr. Osman Bektaş, Antalya Körfezi'nin 6.4 büyüklüğünde bir depreme hazır olması gerektiğini belirtti.
  • Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezi'ne sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde 2020'den beri 4-5 büyüklüğünde depremler devam etmektedir.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından adeta bir beşik sallanmaya devam ederken, Antalya'dan art arda korkutan haberler geldi.

ART ARDA 2 DEPREM

Dün gece yarısı 4.3 ile sallanan Antalya'da bugün 13.21 itibarıyla AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha meydana geldi.

PROFESÖR AÇIK AÇIK UYARMIŞ

Antalya'da meydana gelen art arda depremler vatandaşları büyük paniğe sevk ederken, deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'ın ilk depremin ardından konuyla ilgili uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

"ANTALYA KÖRFEZİ 6.4 DEPREMİNE HAZIR OLMALI"

X hesabından uyarıda bulunan Bektaş şu ifadeleri kullandı; "Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı! Neden? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde depremsellik 2020 den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir."

Profesörün '6.4'e hazır olun' dediği Antalya'da art arda 2 korkutan deprem

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Profesör neden 3 gün veya 5 gün önce uyarıda bulunmamışta, dün gece sarsıntı olduktan sonra olabilir diye uyarıda bulunuyor.

Haber Yorumlarıakif cengiz:

biraz beyin be kardeşim, soruya gel

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

işkembeden salla,biri tutmaz ise biri tutar

title