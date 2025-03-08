Prof. Dr. Şerif Barış'tan deprem uyarısı: Hazırlıklı olmalıyız

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış, Bilim Gündemi programında Saygı Ünlü'nün sorularını yanıtlarken, depremlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

SANTORİNİ'DEKİ DEPREM FIRTINASI OLAĞAN

Santorini bölgesinde yaşanan deprem fırtınalarına dikkat çeken Barış, bölgede meydana gelen sismik hareketlerin büyük çaplı depremlerle sonuçlanmasının her zaman kaçınılmaz olmadığını belirtti. "Santorini, jeolojik olarak aktif bir bölge ve zaman zaman bu tür deprem fırtınaları yaşanması olağandır. Ancak bu, büyük bir depremin mutlaka olacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

MARMARA DEPREMİ İÇİN KRİTİK HESAPLAMA

Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremle ilgili olarak bilimsel veriler ışığında olasılık hesaplamalarını paylaşan Barış, bölgedeki sismik hareketliliğin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Yapılan hesaplamalara göre, Önümüzdeki 30 yıl içinde Marmara'da büyük bir depremin olasılığının %60 ila %70 arasında olduğuna dikkat çekti. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçen kesiminin kritik öneme sahip olduğunu belirten Barış, bölgeye yönelik önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

92 BİN BİNA TEHLİKE ALTINDA

İstanbul'da deprem riskine dikkat çeken Prof. Dr. Şerif Barış, kent genelinde 92 bin binanın büyük depremde ciddi zarar görebileceğini ifade etti. "Bu binaların büyük bir depreme dayanması oldukça zordur. Kentsel dönüşüm ve güçlendirme çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerekiyor" diyen Barış, özellikle eski ve dayanıksız binalarda oturan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.

"DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Depreme karşı bireysel ve toplumsal olarak hazırlık yapmanın önemine de vurgu yapan Barış, "Her aile bir acil durum planı hazırlamalı, acil çıkış yollarını belirlemeli ve deprem çantasını hazır bulundurmalıdır. Depreme dayanıklı yapılarda yaşamın önemi gündeme alınmalı ve gerekli denetimler titizlikle yapılmalıdır" şeklinde konuştu.