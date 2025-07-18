Prens'in 'Elçi Sangu'su Kerem Özdoğan kızına verdiği isimle dikkat çekti! Cansu ve Kerem Özdoğan'ın bebeğinin ismi ne?

Prens'in 'Elçi Sangu'su Kerem Özdoğan kızına verdiği isimle dikkat çekti! Cansu ve Kerem Özdoğan'ın bebeğinin ismi ne?
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Cansu ve Kerem Özdoğan'ın bebek heyecanı magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ünlü çiftin dünyaya gelen bebekleriyle ilgili en çok merak edilen konu ise isim tercihi oldu. Peki, Prens'in 'Elçi Sangu'su Kerem Özdoğan bebeğinin ismini açıkladı mı? Cansu ve Kerem Özdoğan'ın bebeğinin ismi ne? İşte, detaylar…

Oyuncu çift Cansu ve Kerem Özdoğan'ın bebek heyecanı hem sosyal medyada hem de magazin basınında geniş yer buldu. Pek çok kişi ünlü çiftin doğacak çocukları için nasıl bir isim tercih ettiğini merak ediyor. Peki, Cansu ve Kerem Özdoğan'ın bebeğinin ismi belli oldu mu, ne olacak? Cansu ve Kerem Özdoğan'ın bebeğinin ismi açıklandı mı? İşte, tüm detaylar ve gelişmeler...

CANSU VE KEREM ÖZDOĞAN'IN BEBEKLERİNİN İSMİ NE?

Oyuncu ve senarist çift Cansu ve Kerem Özdoğan, ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken, bebeğin ismi de kamuoyuyla paylaşıldı. 17 Temmuz 2025 tarihinde dünyaya gelen kız bebeklerine "Leyla" ismini verdiklerini açıklayan çift, sade ve anlamlı tercihleriyle dikkat çekti.

Prens'in 'Elçi Sangu'su Kerem Özdoğan kızına verdiği isimle dikkat çekti! Cansu ve Kerem Özdoğan'ın bebeğinin ismi ne?Cansu ve Kerem Özdoğan'ın bebeğinin ismi ne

Doğumun ardından bir açıklama yapan Kerem Özdoğan, Leyla isminin hamilelik sürecinde belirlendiğini ve bu ismin özellikle eşi Cansu Özdoğan'ın isteğiyle seçildiğini ifade etti. Çiftin ilk çocukları olan Leyla, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Sanat camiasında örnek çift olarak gösterilen Cansu ve Kerem Özdoğan, kızlarının doğum sevincini yaşarken, Leyla ismi sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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