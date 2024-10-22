Prens 3. sezon oyuncuları kimler? Prens 3. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak?

Seyirciler tarafından ilgiyle izlenen Prens 3. sezon oyuncuları kimler ve Prens 3. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak sorularına yanıt aranıyor. 2023 yılında ilk sezonu çıkan Prens'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Prens 3. sezon oyuncuları kimler? Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…

PRENS 3. SEZONU NE ZAMAN ÇIKACAK?

BluTv'de yayınlanan Prens dizisinin 3. sezonu seyircisi ile buluşuyor. BluTv'nin resmi hesaplarında yayınlanan Prens dizisinin yeni sezon fragmanı büyük ilgiyle karşılandı. Ancak, dizinin yeni sezon tarihi henüz belli değildir.

PRENS 3. SEZON OYUNCULARI

Yılmaz Gruda

Giray Altınok

Derya Pınar Ak

Serdar Orçin

Aslı Tandoğan

Bahadır Vatanoğlu

Çağdaş Onur Öztürk

Ceyda Düvenci

Hüseyin Avni Danyal

Onur Özaydın

Çağlar Ertuğrul

Ebru Şahin

PRENS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.

PRENS DİZİSİ YENİ SEZON FRAGMANI