Prens 3. sezon oyuncuları kimler? Prens 3. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak?
Prens'in 3. sezon oyuncuları dikkat çekerken, Prens yeni sezonu ne zaman çıkacağı merak ediliyor. BluTv, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı 'Prens' dizisinin üçüncü sezonunu tanıttı. Peki, Prens 3. sezon oyuncuları kimler? Prens 3. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak?
Seyirciler tarafından ilgiyle izlenen Prens 3. sezon oyuncuları kimler ve Prens 3. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak sorularına yanıt aranıyor. 2023 yılında ilk sezonu çıkan Prens'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Prens 3. sezon oyuncuları kimler? Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…
PRENS 3. SEZONU NE ZAMAN ÇIKACAK?
BluTv'de yayınlanan Prens dizisinin 3. sezonu seyircisi ile buluşuyor. BluTv'nin resmi hesaplarında yayınlanan Prens dizisinin yeni sezon fragmanı büyük ilgiyle karşılandı. Ancak, dizinin yeni sezon tarihi henüz belli değildir.
PRENS 3. SEZON OYUNCULARI
- Yılmaz Gruda
- Giray Altınok
- Derya Pınar Ak
- Serdar Orçin
- Aslı Tandoğan
- Bahadır Vatanoğlu
- Çağdaş Onur Öztürk
- Ceyda Düvenci
- Hüseyin Avni Danyal
- Onur Özaydın
- Çağlar Ertuğrul
- Ebru Şahin
PRENS DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.