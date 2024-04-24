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POMEM sınavı ne zaman? POMEM sınav başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

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Polis Akademisi Başkanlığı'nın düzenlediği Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavı için başvuru süreci ve ücretleri hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Sınavın ne zaman yapılacağı ve başvuru ücretinin ne kadar olduğu, başvuru ücretinin nereye yatırılacağı gibi konular merak konusu.

Polis Mesleki Eğitim Merkezi " olan POMEM; toplumun güvenliği ve huzuru için İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Akademisi tarafından eğitimleri verilen kurumdur.Eğitimleri 6 aydan az olmamak şartıyla üniformalı,yatılı ve maaşlı eğitim kurumlarıdır. Alınan kişi sayısı ihtiyaca göre belirlenmektedir. POMEM sınavı ne zaman? POMEM sınav başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

POMEM SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

31. Dönem POMEM sınavına katılmaya hak kazananlar, 1.050.00 TL sınav başvuru ücretini 18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 09.00'dan 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "31. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırabilecekler.

POMEM sınavı ne zaman? POMEM sınav başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

POMEM SINAVI NE ZAMAN?

POMEM için ön başvuru sonuçları açıklandı. Sınav başvuru sürecinin 25 Nisan'da bitmesinin ardından tarihinin de duyurulması bekleniyor.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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