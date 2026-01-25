Polise küfürlü paylaşımda bulunan kadın, gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde İ.K. isimli kadın sanal medya hesabından polisi hedef alarak küfür ve hakaret içerikli video paylaştı.

"BULABİLİYORSANIZ BULUN BENİ" DEDİ, GÖZALTINA ALINDI

24 yaşındaki İ.K., küfürler ettiği paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni" dedi. Videoyu gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.K.'yı gözaltına aldı.

5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

İfadesi için emniyete götürülen İ.K.'nın Samsun Asliye Ceza İlamat Masası'nca hakkında 'tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.