Polise küfürlü paylaşımda bulunan kadın, gözaltına alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde sosyal medya hesabından polise küfür ve hakaret içerikli video paylaşan 24 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Şüphelinin hakkında 'tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde İ.K. isimli kadın sanal medya hesabından polisi hedef alarak küfür ve hakaret içerikli video paylaştı.
"BULABİLİYORSANIZ BULUN BENİ" DEDİ, GÖZALTINA ALINDI
24 yaşındaki İ.K., küfürler ettiği paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni" dedi. Videoyu gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.K.'yı gözaltına aldı.
5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI
İfadesi için emniyete götürülen İ.K.'nın Samsun Asliye Ceza İlamat Masası'nca hakkında 'tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.