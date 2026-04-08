Polis Haftası’nda anlamlı buluşma: Çocukların yüzü güldü

Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Polis Haftası kapsamında LÖSEV yetkilileri ve çocukları ağırladı. Programda çocuklara hediyeler verilirken duygusal anlar yaşandı. Birlik ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı buluşma, çocukların yüzündeki tebessümle anlam kazandı ve katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ, LÖSEV ÇOCUKLARINI AĞIRLADI

Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. LÖSEV İl Koordinatörü Betül Özgüven, Kurumlarla İletişim Koordinatörü Derya Savaşman ve çocuklar, Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen programda ağırlandı.

Gerçekleştirilen ziyarette, çocuklarla yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, onların mutluluğuna ortak oldu. Program kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, samimi ve sıcak anlar yaşandı. Emniyet teşkilatının sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ortaya koyan buluşma, duygusal anlara sahne oldu.

BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJLARI VERİLDİ

Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte birlik, dayanışma ve sevgi temaları ön plana çıktı. Çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm, programın en anlamlı anı olarak dikkat çekti. Katılımcılar, bu tür buluşmaların toplumsal bağları güçlendirdiğini ve farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

Etkinlik, hem çocuklar hem de katılımcılar açısından unutulmaz anlara sahne olurken, Polis Haftası’nın anlam ve önemine uygun bir şekilde tamamlandı.

Haber: Hüseyin Zorkun

