Plakayı görenler telefona sarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde trafikte görüntülenen bir otomobil, üzerindeki dikkat çekici plaka nedeniyle gündem oldu. "07 TRANS BİREY 07" yazılı plaka, çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken sosyal medyada da kısa sürede tartışma konusu haline geldi. Plakayı gören bazı vatandaşlar, bu tür ifadelerin yasal olup olmadığı sorusunu gündeme taşırken, konu mevzuat açısından da merak uyandırdı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre plakaların belirli standartlara uygun olması ve farklı anlamlar içerecek şekilde değiştirilmemesi gerekiyor. Görüntülenen plakanın yasal durumu ise yetkili kurumların değerlendirmesine bağlı bulunuyor.