Plakayı görenler telefona sarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde "07 TRANS BİREY 07" yazılı plakaya sahip bir araç trafikte görüntülendi. Dikkat çeken plaka sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar plakanın yasal olup olmadığını tartışmaya başladı.

  • Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde '07 TRANS BİREY 07' yazılı plakalı bir otomobil trafikte görüntülendi.
  • Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre plakaların belirli standartlara uygun olması ve farklı anlamlar içerecek şekilde değiştirilmemesi gerekiyor.
  • Görüntülenen plakanın yasal durumu yetkili kurumların değerlendirmesine bağlı bulunuyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde trafikte görüntülenen bir otomobil, üzerindeki dikkat çekici plaka nedeniyle gündem oldu. "07 TRANS BİREY 07" yazılı plaka, çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken sosyal medyada da kısa sürede tartışma konusu haline geldi. Plakayı gören bazı vatandaşlar, bu tür ifadelerin yasal olup olmadığı sorusunu gündeme taşırken, konu mevzuat açısından da merak uyandırdı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre plakaların belirli standartlara uygun olması ve farklı anlamlar içerecek şekilde değiştirilmemesi gerekiyor. Görüntülenen plakanın yasal durumu ise yetkili kurumların değerlendirmesine bağlı bulunuyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDüşünür:

Akkapenin döneminin serbest bıraktıgı rusya gibi yasaklamadıgı mahsullerı bu awkkk sapkları oe

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDevran Demir:

Fuhuşa göz yuman devletde normal aq

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Oluşumlar iş ilanını resmi plaka ile veriyorlar ise devlet adına vahim bir durum.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

bence biri komik bi eşşşekkk şakası yapmış arkadaşına:))))

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

