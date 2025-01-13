Köşeye sıkışan PKK/YPG, Irak ve İran'dan terörist transferi yaptı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki işgalini sürdüren terör örgütü PKK/ Ypg, 3 Ocak'tan itibaren İran ve Irak'ta topladığı yandaşlarından bin 300 erkek ve kadını Suriye'ye soktu.

HASEKE VE KAMIŞLI'DA TOPLADILAR

Örgüt, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı Kobani'deki işgali güçlendirmek için Suriye topraklarına taşıdığı yandaşları, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde topluyor. Teröristler, söz konusu yerlerde toplanan yandaşlarını Rakka ve Deyrizor'da silahlı eğitimler verdikleri kamplarına taşıyor. Suriye topraklarının üçte birini işgali süren PKK/ Ypg, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna ulaşan lojistik hatla terörist unsurların geçişini sağlıyor.

SURİYE'DEKİ YABANCI TERÖRİSTLERİN ÜLKEYİ TERK ETMESİ GEREKTİĞİ MESAJLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim onlara (PKK/ Ypg'ye) verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin (Suriye'yi) behemehal terk etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass da Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını ve Suriye'de bulunan yabancı teröristlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini kaydetmişti.