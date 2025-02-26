Piyasa dizisi, medya ve magazin dünyasının perde arkasında yaşanan entrikaları, aşkları ve güç mücadelelerini ekranlara taşıyan etkileyici bir yapım olarak dikkat çekiyor. Piyasa dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. İzleyiciler, Piyasa dizisi hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, Piyasa dizisi nerede çekiliyor? Piyasa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

PİYASA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Piyasa dizisinin çekimleri, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerinden biri olan Bursa'da gerçekleştiriliyor. Özellikle Cumalıkızık ve Gölyazı bölgeleri, dizinin ana mekanları olarak seçilmiştir. Bu bölgeler, otantik atmosferleriyle dizinin hikayesine derinlik katmaktadır.

PİYASA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, medya ve magazin dünyasının perde arkasında yaşanan entrikaları, güç mücadelelerini ve karmaşık ilişkileri ele alıyor. Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakmıştır. Onun küçük bir sahil kasabasında başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul'un parıltılı dünyasına taşır.

Bu dünyada ise, Türkiye'nin en büyük yıldızı Kenan Akın Işıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan'ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir. Bu güç, Kenan'ın annesi Keriman Akın'dır.

Ahsen Çevik'in kalemi, hikayenin gerçeğini ararken, her satırda başka bir sırla yüzleşir. Ve Şefik Arzen, geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır.

Özge ve Gani Ceylan ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında, aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken Münevver'le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulurlar.

PİYASA DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Alp Navruz: Kenan Akın – Türkiye'nin en parlak yıldızlarından biri olan Kenan, ışıltılı sahnelerin ardında kendi yalnızlığı ve bağımlılıklarıyla mücadele etmektedir.

İlayda Alişan: Münevver Çetin – Küçük bir sahil kasabasında yaşayan Münevver, ailesi için hayallerinden vazgeçmek zorunda kalan genç bir kadındır.

Ayça Bingöl: Ahsen Çevik – Güçlü ve kararlı bir gazeteci olan Ahsen, medyadaki tüm pislikleri gün yüzüne çıkarmak için mücadele etmektedir.

Zuhal Olcay: Keriman Akın – Medya dünyasının en güçlü kadınlarından biri olan Keriman, gücü ve şöhretiyle tanınmaktadır.

Damla Colbay: Özge – Hikayede önemli bir role sahip olan Özge karakterini canlandırmaktadır.

Fırat Altunmeşe: Adar – Hırslı ve itibarı için her şeyi göze alabilecek bir karakter olan Adar, Kenan'ın düşmanıdır.