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Piyano konseri İstiklal Marşı ile başladı, salondaki herkes ayağa kalktı

Piyano konseri İstiklal Marşı ile başladı, salondaki herkes ayağa kalktı Haber Videosunu İzle
Piyano konseri İstiklal Marşı ile başladı, salondaki herkes ayağa kalktı
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Her yıl düzenlenen “Yusufcan Var’ın Öğrencileri Piyano Yolculuğu Konseri”, bu yıl da müzikseverleri bir araya getirdi. Konser, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Salondaki tüm izleyicilerin ayağa kalktığı anlamlı an, geceye damgasını vurdu.

  • Yusufcan Var'ın öğrencileri tarafından verilen piyano konseri, İstiklal Marşı ile başladı ve salondaki herkes ayağa kalktı.
  • Konser sayesinde her yıl Türkiye'nin doğusundaki bir köy okuluna müzik sınıfı kazandırılıyor.
  • Konserler her yıl İstanbul'un tarihi ve özel mekanlarında gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 50 öğrencinin sahne aldığı konserde, farklı yaş gruplarından piyano öğrencileri yıl boyunca edindikleri müzik eğitimini sahneye taşıdı. Piyano öğretmeni Yusufcan Var, öğrencilerini yalnızca müzik eğitimiyle değil, sahne deneyimi ve özgüven kazanmaları açısından da destekliyor.

Her yıl İstanbul’un tarihi ve özel mekanlarında gerçekleştirilen konserler, müzikle şehrin kültürel mirasını bir araya getiriyor. Geçmiş yıllarda Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat ve Şerefiye Sarnıcı gibi İstanbul’un önemli mekanlarında düzenlenen konserler, öğrenciler için de unutulmaz bir sahne deneyimi sunuyor.

HER YIL BİR KÖY OKULUNA MÜZİK SINIFI KAZANDIRILIYOR

Konserin en önemli özelliklerinden biri ise sosyal sorumluluk boyutu. Konser sayesinde her yıl Türkiye’nin doğusundaki bir köy okuluna müzik sınıfı kazandırılıyor. Böylece öğrencilerin sahnedeki müzik yolculuğu, başka çocukların da müzikle tanışmasına vesile oluyor. Sahnede ışıldayan Yusufcan Var’ın öğrencileri,kendileri kadar şanslı olamayan uzaktaki arkadaşlarına kurdukları sevgi dolu müzik köprüsü ile fırsat eşitliği sunmaya çalıştı.

Öğrencilerine piyanoyu sevdirmeyi amaçlayan Yusufcan Var, çocuklarla kurduğu güçlü bağ ve müziğe duyduğu tutkuyla dikkat çekiyor. İşini aşkla yapan Var, çocukların piyano ile kurduğu bağı güçlendirmeyi ve müziği hayatlarının kalıcı bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

“Yusufcan Var’ın Öğrencileri Piyano Yolculuğu Konseri”, tarihi mekanlarda müziği sanatseverlerle buluştururken, aynı zamanda müziği ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıran anlamlı bir gelenek olarak her yıl yolculuğuna devam ediyor.

Onur Kizilkaya
Onur Kizilkaya
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