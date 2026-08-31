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Söke İdmanyurdu Oyuncusu Mithat Özgür İnce Hayatını Kaybetti

Söke İdmanyurdu Oyuncusu Mithat Özgür İnce Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Selçuk ilçesinde 30 Ağustos Zafer Kupası dönüşünde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Söke İdmanyurdu'nun 2016 takımı oyuncusu Mithat Özgür İnce, tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi yaralanmıştı. Genç futbolcunun cenazesi bugün ikindi namazının ardından Hacılar Camii'nden kaldırılacak.

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası dönüşünde trafik kazasında yaralan Söke İdmanyurdu oyuncusu Mithat Özgür İnce, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası dönüşünde, Söke İdmanyurdu'nun 2016 takımında forma giyen genç futbolcular ve ailelerinin bulunduğu araç, Selçuk yolunda dün akşam saatlerinde trafik kazası geçirmişti.

Kazada araçta takım oyuncuları Mithat Özgür İnce ve Poyraz Emin Yanbaşlı'nın da içinde bulunduğu araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Söke İdmanyurdu oyuncusu Mithat Özgür İnce, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Genç futbolcu Mithat Özgür İnce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mithat Özgür İnce'nin vefat haberi, başta ailesi ve takım arkadaşları olmak üzere Söke İdmanyurdu camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Mithat Özgür İnce'nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Hacılar Camii'nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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