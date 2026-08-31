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Girne'deki Gemi Faciasında Baba İsyan: 'İki Evladım Öldü, En Büyük Cezayı Alsınlar'

Girne'deki Gemi Faciasında Baba İsyan: 'İki Evladım Öldü, En Büyük Cezayı Alsınlar'
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Girne açıklarında alabora olan gemide 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayıp. İki çocuğunu kaybeden baba Hayri Biçer, gemi mürettebatından şikayetçi olduğunu ve en büyük cezayı almalarını istediğini söyledi. Anne Ayten Biçer ise 'Ben nasıl yaşayacağım bilmiyorum' diyerek feryat etti.

Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(GİRNE) - Girne açıklarında alabora olan gemi faciasında iki kayıp çocuğundan Girne Turizm Limanı'nı önünde haber almayı bekleyen baba Hayri Biçer, "Ben şikayetçiyim bunlardan, gereği neyse en büyük cezayı alsınlar. Elimden geleni yaptım ama kurtaramadım çocuklarımı. 12 yaşında kızım ve altı yaşında oğlum. Ümidim kesildi artık, belki kurtulmuşlardır ama sanmıyorum" ifadesini kullandı.

Girne açıklarındaki gemi faciasında 8 kişi yaşamını yitirirken, kayıp 18 kişiye ulaşma çabaları sürüyor. Kayıplarından haber almayı bekleyen ailelerin Girne Turizm Limanı önündeki bekleyişleri sürüyor. Gemi faciasında eşi ve bir çocuğuyla kurtulan ve iki çocuğundan haber alamayan baba Hayri Biçer, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "İki evladımı kaybettim. Yaralandım, eşim ve bir çocuğum kurtuldu, iki çocuğum bulunamıyor, kayıp. Bir kızım, bir oğlum kayıp şu anda. Onları bekliyoruz. Hiçbir şekilde haber alamıyoruz" dedi.

Baba Biçer, "Gemide aniden sesler gelmeye başladı, alttan aşırı dalgalar vurmaya başladı. Ondan sonra su çıkmaya başladı. 'Geri dön, su almaya başladı' dendi, aldırış edilmedi, devam edildi. Ben şikayetçiyim bunlardan, gereği neyse en büyük cezayı alsınlar, benim iki evladım öldü. Elimden geleni yaptım ama kurtaramadım çocuklarımı. 12 yaşında kızım ve altı yaşında oğlum. Ümidim kesildi artık, belki kurtulmuşlardır ama sanmıyorum. Kurtaramadım evladımı, kurtaramadım" ifadesini kullandı.

Anne Ayten Biçer de "Ben nasıl yaşayacağım bilmiyorum" diye feryat etti.

Kaynak: ANKA
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