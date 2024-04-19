Pınar Sabancı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Sosyal medya fenomeni olan Pınar Sabancı, aynı zamanda iş dünyasındaki başarılarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Pınar Sabancı kimdir? Pınar Sabancı evli mi, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

PINAR SABANCI KİMDİR?

Pınar Sabancı, 1981 yılında İstanbul'da doğmuş, Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biridir. Ancak, Psikolog Pınar Sabancı olarak bilinmiyor, iş dünyasındaki etkisiyle tanınıyor. Şu anda 42 yaşındadır.

Eğitim hayatına Robert Koleji'nde başlayan Sabancı, lise eğitimini tamamladıktan sonra Amerika'da Boston Babson College'da İşletme eğitimi aldı. Ayrıca aynı dönemde Northeastern Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünden çift diploma ile mezun oldu. Eğitim serüvenine Oxford Üniversitesi'nde psikoloji alanında uzmanlık yüksek lisansı yaparak devam eden Pınar Sabancı'nın akademik ve iş dünyasındaki başarısı dikkat çekici.

PINAR SABANCI EVLİ Mİ?

Pınar Sabancı, 2010 yılında YASA Holding'in Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Sabancı ile evlenmiş ve bu birliktelikten üç çocukları dünyaya gelmiştir. Bu, iş dünyasındaki güçlü bağlantılarını aile hayatıyla birleştirdiği anlamına geliyor. İş dünyasındaki başarılarıyla tanınan Pınar Sabancı, YASA Holding bünyesindeki görevleriyle iş dünyasında önemli bir iz bırakan bir isimdir. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığı ve aktif magazin hayatıyla da bilinir.

PINAR SABANCI'NIN ANNE BABASI KİM?

Pınar Sabancı, Aysel ve Erdener Konca çiftinin kızı olarak bilinir.

Ortaokuldayken babasının felç geçirmesi, annesinin hayatını zorlaştırmıştır. Anneleri, Demans hastasıdır. Bu zorlu durumlar, Pınar Sabancı'nın hayatındaki önemli dönemeçlerden biri olabilir.