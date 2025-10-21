Haberler

Pınar Kerimoğlu kimdir? Pınar Kerimoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Pınar Kerimoğlu, son dönemde moda dünyasında adından sıkça söz ettiren önemli bir isim olarak dikkat çekiyor. Başarıları ve kariyeriyle gündemde olan Kerimoğlu, sektörde yükselişini sürdürüyor. Peki, Pınar Kerimoğlu kimdir? Pınar Kerimoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Pınar Kerimoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Moda dünyasında yükselen bu isim hakkında merak edilenler artıyor. Pınar Kerimoğlu'nun kariyeri ve başarıları gündemdeki yerini koruyor. Pınar Kerimoğlu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Pınar Kerimoğlu kimdir? Pınar Kerimoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

PINAR KERİMOĞLU KİMDİR?

Pınar Kerimoğlu, 28 Mart 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuş başarılı bir moda tasarımcısıdır. İlk olarak Kocaeli Üniversitesi'nde jeoloji eğitimi almış, ancak kariyerini moda tasarımına yönlendirmeye karar vermiştir. Kendini geliştirmek için estetik, makyaj ve tasarım gibi alanlarda çeşitli eğitimler almıştır.

2004 yılında Show TV'de düzenlenen Süper Models yarışmasında derece elde ederek televizyon dünyasında da tanınmıştır. Bu süreçten sonra moda tasarımına olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürmüştür.

Pınar Kerimoğlu kimdir? Pınar Kerimoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

PINAR KERİMOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Pınar Kerimoğlu, 28 Mart 1984 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

PINAR KERİMOĞLU NERELİ?

Pınar Kerimoğlu İstanbul doğumludur.

PINAR KERİMOĞLU'NUN KARİYERİ

Pınar Kerimoğlu, 2018 yılında Nişantaşı'nda açtığı mağazasında kendi tasarımlarını sergilemeye başlamıştır. Tasarımlarında Swarovski taşları kullanarak özgün ve yüksek kaliteli kıyafetler üretmektedir. Her tasarımı tek bir adet olarak hazırlayan Kerimoğlu, el emeği ve kaliteyi ön planda tutmaktadır.

Moda dünyasında Seda Sayan, Demet Akalın ve Bülent Ersoy gibi önemli isimlerle çalışmış, tasarımları uluslararası alanda da ilgi görmüştür. Dubai, Hollanda ve Azerbaycan gibi ülkelerden talep gören koleksiyonlarıyla 2021 yılında Dubai'de bir haute couture mağazası açarak global başarı yakalamıştır.

Bu başarıları sayesinde Türkiye'nin En Başarılı Kadın Girişimcileri Ödülü ve Dubai'nin En Başarılı Türk Tasarımcısı Ödülü gibi önemli ödüllere layık görülmüştür.

