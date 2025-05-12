Sosyal medya ve televizyon programlarında adını duyan birçok kişi, Pınar Hacıbektaşoğlu kaç yaşında, nereli gibi detayları merak ediyor. Hukuk alanındaki çalışmalarıyla bilinen Pınar Hacıbektaşoğlu, aynı zamanda siyaset geçmişi ve özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Peki, Pınar Hacıbektaşoğlu kimdir? Pınar Hacıbektaşoğlu kaç yaşında, nereli?

PINAR HACIBEKTAŞOĞLU KİMDİR?

Pınar Hacıbektaşoğlu, 1972 yılında Ağrı'da doğmuştur. Asıl adı Pınar Kandemir'dir. Annesinin adı Sevim Kandemir'dir. İlkokul 4.sınıfa kadar Ağrı 15 Nisan İlkokulunda okudu. 12 Eylül Darbesi 1980 yılından sonrası ailesi 10 kardeşiyle birlikte İstanbul'a taşındı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak orada okudu ve 1995 yılında avukat olarak mezun oldu.

Pınar Hacıbektaşoğlu, avukat olan abisi ile birlikte kurduğu Kandemir Hukuk Burosunda 1995 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmaktadır. Pınar Hacıbektaşoğlu, KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) Hukuk Komisyonu Üyesi'dir.

İstanbul'da yaşayan Pınar Hacıbektaşoğlu, evlidir ve 2 çocuğu vardır.

Pınar Hacıbektaşoğlu, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden 25. Dönem İstanbul milletvekili adayı oldu. İstanbul 1. Bölgeden 25. Sırada olduğu için seçilemedi.

2016 yılında göğüs kanserine yakalanan Pınar Hacıbektaşoğlu, aynı yıl ameliyat olarak iyileşti. 2020 yılında lenf kanseri oldu.