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Pezeşkiyan kimdir? İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kimdir?

Pezeşkiyan kimdir? İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kimdir?
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü. Peki, Pezeşkiyan kimdir? İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kimdir?

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Erdoğan'la görüşmek üzere Türkevi'ne geldi. Pezeşkiyan'ı girişte MİT Müsteşarı İbrahim Kalın karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pezeşkiyan ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Pezeşkiyan kimdir? İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kimdir?

İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Mesud Pezeşkiyankalp cerrahı, siyasetçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin 9. ve şu anki cumhurbaşkanı.

İslamî Şûra Meclisi'nde Tebriz, Üskü ve Azerşehr seçim bölgesini temsil eden ve aynı zamanda 2016'dan 2020'ye kadar Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yapan reformcu politikacıdır. 2001-2005 yılları arasında Muhammed Hatemi Hükûmeti'nde İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanı olarak görev yaptı. 5 Temmuz 2024'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda en çok oyu alarak 9. İran Cumhurbaşkanı olmuştur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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