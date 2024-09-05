Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı!

Öğrenciler ve veliler, yeni haftada okulların açılış saatlerini ve herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamanın detayları araştırılıyor. Peki, Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi? İşte detaylar...

PAZARTESİ OKULLAR KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul'da pazartesi günü trafik yoğunluğundan dolayı eğitim öğretim 10.00 - 15.00 saatleri arasında olacak.

OKUL SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama;

"2024 – 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2.951.685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715.835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.

Okulların açılmasıyla birlikte 16.000'i aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."