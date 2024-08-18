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Pazar günü nöbetçi eczane kaça kadar açık? 18 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler!

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PAZAR GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Pazar günü nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir. Nöbetçi eczaneler nerede olduğunu öğrenmek için aşağıda bulunan linke tıklayabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE İÇİN TIKLAYINIZ

Pazar günü nöbetçi eczane kaça kadar açık? 18 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler!

18 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

18 Ağustos'ta eczanelerin, hafta sonuna denk geliyorsa, eczaneler genellikle kapalıdır. Ancak, her şehirde nöbetçi eczaneler bu günlerde de hizmet vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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