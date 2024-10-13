Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 13 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler!
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PAZAR GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?
Pazar günü nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir. Nöbetçi eczaneler nerede olduğunu öğrenmek için aşağıda bulunan linke tıklayabilirsiniz.
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13 EKİM ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
13 Ekim Pazar günü nöbetçi eczaneler açıktır.
İstanbul'daki nöbetçi eczaneler günlük olarak değişmektedir. Nöbetçi eczaneleri öğrenmek için şu yolları kullanabilirsiniz:
- İstanbul Eczacı Odası'nın resmi internet sitesinde günlük nöbetçi eczaneler listesine ulaşabilirsiniz.
- Birçok şehirde eczane ve sağlık hizmetlerine dair mobil uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalarda nöbetçi eczaneler kolayca listelenir.
- 7/24 hizmet veren Alo 184 hattını arayarak, nöbetçi eczaneler hakkında bilgi alabilirsiniz.