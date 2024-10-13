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Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 13 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler!

Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 13 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler!
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PAZAR GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Pazar günü nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir. Nöbetçi eczaneler nerede olduğunu öğrenmek için aşağıda bulunan linke tıklayabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE İÇİN TIKLAYINIZ

Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 13 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler!

13 EKİM ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

13 Ekim Pazar günü nöbetçi eczaneler açıktır.

İstanbul'daki nöbetçi eczaneler günlük olarak değişmektedir. Nöbetçi eczaneleri öğrenmek için şu yolları kullanabilirsiniz:

  • İstanbul Eczacı Odası'nın resmi internet sitesinde günlük nöbetçi eczaneler listesine ulaşabilirsiniz.
  • Birçok şehirde eczane ve sağlık hizmetlerine dair mobil uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalarda nöbetçi eczaneler kolayca listelenir.
  • 7/24 hizmet veren Alo 184 hattını arayarak, nöbetçi eczaneler hakkında bilgi alabilirsiniz.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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