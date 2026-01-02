Haberler

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia
Kadıköy Boğası Mustafa'nın 10 yıldır 2030 yılı için geri saydığı evlilik iddiasında adı geçen Rabia ortaya çıktı. Rabia, her şeyin 10 yıl önce aile ziyaretinde yapılan "Rabia'yı sana verelim" şakasıyla başladığını, Mustafa'nın bunu ciddiye alıp takıntı haline getirdiğini ve o günden beri 2030'u beklediğini söyledi.

Sosyal medyada "Kadıköy Boğası Mustafa" olarak tanınan ve 10 yıldır 2030 yılına geri saymasıyla bilinen Mustafa'nın aşk hikayesi yeniden gündeme geldi. Mustafa'nın nişanlısı olduğunu iddia ettiği Rabia'nın ortaya çıkmasıyla olayın perde arkası da konuşulmaya başlandı.

HER ŞEY ANNEANNE ŞAKASIYLA BAŞLADI

İddiaya göre süreç, yaklaşık 10 yıl önce yapılan bir aile ziyaretinde Rabia'nın anneannesinin "Rabia'yı sana verelim" şeklindeki şakasıyla başladı. Ailenin "2030'da evlenirsiniz" sözünü de ciddiye alan Mustafa'nın bu tarihe takıntılı hale geldiği öne sürüldü.

RABİA: BUNU TAKINTI HALİNE GETİRDİ

Rabia, Mustafa ile tanışıklıklarının çocukluk yıllarına uzandığını belirterek yaşananları "Mustafa akrabam, 10 yıl önce onlara gitmiştik. Beni gördüğünde anneannem şaka amaçlı olarak 'Rabia'yı sana verelim' dedi. O da bunu takıntı haline getirdi ve 'Rabia ile evleneceğiz' demeye başladı. Biz de zaman kazanmak için evlilik 2030 yılında dedik. O günden bu yana 2030 yılı için gün sayıyor…" sözleriyle anlattı.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Rabia'nın açıklamalarının ardından konu sosyal medyada yeniden gündeme gelirken, kullanıcılar olayın "şakayla başlayıp takıntıya dönüşmesi" üzerinden çok sayıda yorum yaptı.

